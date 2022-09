Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten gestern Morgen, gegen 03.30 Uhr in mehrere in der Salzgitterstraße befindliche Gebäude einzudringen, was allerdings misslang. Augenscheinlich brachte die Auslösung eines akustischen Alarmes den oder die Täter von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0237647/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

