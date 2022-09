Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pferde verletzt- Zeugensuche

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter begaben sich in der Nacht vom 21. September zum 22. September und in der darauffolgenden Nacht widerrechtlich auf eine Pferdekoppel im Gartenweg. Der oder die Unbekannten verletzten dort Pferde. Die beiden Tiere wurden veterinärmedizinisch behandelt. Die Polizei sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Pferdekoppel gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0235562/2022) mit der Polizei Eisenach in Verbindung zu setzen. (jd)

