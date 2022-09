Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Container- Zeugensuche

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. September, 14.00 Uhr und gestern, 07.30 Uhr betraten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich ein Baustellengelände in der Högstraße. Der oder die Täter brachen anschließend in einen Baucontainer ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge, eine Kraftstoffpumpe und circa 400 Liter Dieselkraftstoff. Der Wert des Beutegutes ist derzeit noch nicht bezifferbar. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0237297/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell