Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fitnessstudio- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und gestern, 07.15 Uhr das Gelände eines Fitnessstudios in der Bahnhofstraße. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, zerstörten der oder die Täter eine Fensterscheibe. Der oder die Diebe entwendeten anschließend unter anderem Laptops sowie Bargeld. Das Beutegut wird mit ungefähr 2.300 Euro beziffert, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0237252/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell