FW-M: Verkehrsunfall mit Tram (Laim)

München (ots) - Mittwoch, 22. Juni 2022, 02.53 Uhr Hochstraße Brennende Busse haben in der Nacht einen Großeinsatz ausgelöst. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste ein ganzer Löschzug wegen brennender Fahrzeuge in die Hochstraße ausrücken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits fünf Mannschaftsbusse der Bundespolizei in Flammen. Die Feuerwehr musste mehrere C-Rohre einsetzten, um das Feuer unter ...

mehr