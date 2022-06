Feuerwehr München

FW-M: Mehrere Polizeibusse in Vollbrand (Au)

München (ots)

Mittwoch, 22. Juni 2022, 02.53 Uhr

Hochstraße

Brennende Busse haben in der Nacht einen Großeinsatz ausgelöst. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste ein ganzer Löschzug wegen brennender Fahrzeuge in die Hochstraße ausrücken. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits fünf Mannschaftsbusse der Bundespolizei in Flammen. Die Feuerwehr musste mehrere C-Rohre einsetzten, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Einige Fahrzeuge der Polizei wurden komplett zerstört. Nach zirka zwei Stunden waren auch die letzten Glutnester abgelöscht und die Einsatzstelle konnte der Polizei übergeben werden.

Zur genauen Brandursache wird bereits ermittelt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

