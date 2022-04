Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe vor Einrichtungshaus

Altenburg (ots)

Schmölln: Vier Gartenstühle zählen nunmehr zum Beutegut unbekannter Täter. Diese hielten sich am gestrigen Donnerstag (21.04.2022), in der Zeit von 08:45 Uhr bis 18:00 Uhr, vor einem Einrichtungshaus in der Ronneburger Straße auf und stahlen die dort abgestellten und zum Verkauf angebotenen Stühle im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Altenburg Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zur Diebstahlshandlung und sucht hierbei nach Zeugen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell