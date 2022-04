LPI-G: Kennzeichen von Linienbus gestohlen

Gera (ots) - Gera: Ins Visier eines unbekannten Schmierfinkes gerieten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.04.2022 - 22.04.2022) fünf Garagentore in der Erich-Weinert-Straße in Gera und die Fassade einer Schule in der Erich-Mühsam-Straße. Mit der Hilfe von weißer und orangener Sprühfarbe brachte der Täter diverse Graffitis - unter anderem ein ...

mehr