Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag bei einem Unfall in Ulm.

Der 43-jährige Fahrer des Mercedes fuhr auf dem Hindenburgring. Am dortigen Kreisverkehr stoppte er etwa 10 Meter vor der Stoppstelle. Hinter ihm fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mitsubishi. Dieser hupte den Mercedes Fahrer an. Da der 43-Jährige keine Anstalten machte bis zur Stoppstelle zu fahren, fuhr der Fahrer des Mitsubishi an diesem vorbei. An der Stoppstelle hielt er ordnungsgemäß an. Der Mercedes Fahrer fuhr nun ebenfalls los. Dabei übersah er den mittlerweile vor ihm stehenden Mitsubishi und prallte diesem in das Heck. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Bei einem Stop-Schild müssen Autofahrer ihr Fahrzeug direkt an der Haltelinie zum Stehen bringen und wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

