Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand einer Strohballenpresse in Winkelsett +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. August 2022 gegen 16:15 Uhr geriet in Winkelsett während des Betriebes eine Strohballenpresse auf einem Feld in Brand.

Ein Übergreifen des Feuers auf das Feld konnte durch das Umpflügen des Ackers durch den Eigentümer verhindert werden.

Es ist durch den Brand niemand verletzt worden.

Die eingesetzte Feuerwehr löschte die in Brand stehende Strohballenpresse ab.

Die Maschine wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Schadenshöhe wurde mit 50.000 Euro angegeben.

