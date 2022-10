POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch in Zweifamilienhaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (27.10.2022) in ein Mehrfamilienhaus in Telgte eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 08.00 Uhr und 15.30 Uhr Zugang zu dem Haus an der Ostbeverner Straße. In der Wohnung im dritten Stock durchsuchen die Täter alle Räume und flüchteten anschließend. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

