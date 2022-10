Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Beteiligte bei Zusammenstoß in Straßenkreuzung

Warendorf (ots)

Eine Aneinander Kettung verschiedener Situationen hat dazu geführt, dass am Donnerstag (27.10.2022, 15.20 Uhr) mehrere Personen in einen Verkehrsunfall in Telgte verwickelt und verletzt wurden.

Ein 76-jähriger Mann aus Münster fuhr auf der Daimlerstraße Ecke Einsteinstraße - zeitglich war ein 78-jährige Telgterin zusammen mit ihrem 78-jährigen Beifahrer in derselben Kreuzung unterwegs. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung des 76-Jährigen, stießen die beiden Autos zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 78-Jährigen in die gegenüberliegende Straße geschleudert. An der Straße wartete ein 36-jähriger Mann aus Telgte mit seinem Fahrrad an der rechten Straßenseite. Das Auto der 78-Jährigen kippte nach dem Zusammenstoß auf die Seite, stieß gegen den wartenden Radfahrer und schleuderte diesen in die angrenzenden Büsche. Das Fahrrad des 36-Jährigen blieb unter dem Auto der Rentnerin stecken.

Alle vier Beteiligten wurden während des Verkehrsunfalls verletzt - die Insassen der Autos durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Der leicht verletzte Radfahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung geben.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell