Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahndungserfolg nach Kennzeichendiebstahl

29221 Celle (ots)

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass mindestens zwei Personen die Kennzeichen an einem geparkt stehenden Firmenfahrzeug in der Straße "Fritzenwiese" entwenden und vermutlich in den nächsten Augenblicken mit einem schwarzen PKW Mercedes von der Tatörtlichkeit flüchten.

Durch entsandte Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Celle wurde daraufhin die Tatörtlichkeit aufgesucht und ein Kennzeichendiebstahl festgestellt.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde in der Folge ein schwarzer PKW Mercedes im Nahbereich festgestellt und das Fahrzeug entsprechend kontrolliert.

Bei einer erfolgten Durchsuchung des Fahrzeuginneren wurden die hier entwendeten KFZ-Kennzeichen aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen drei im Fahrzeug befindliche männliche Personen aus Celle im Alter von 2x23 und 24 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichendiebstahl eingeleitet und die Personen in der Folge nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Polizeiinspektion Celle, ESD, DA 1, Zeitzer, PHK, EfÜ

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell