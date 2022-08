POL-CE: Wietze /Wieckenberg - Grünes Auto beschädigt parkenden Wagen und flüchtet +++ Wer kann Hinweise geben?

Celle (ots) - Unbekannte Täter öffneten gewaltsam das Aggregat einer Beregnungsanlage an der Bannetzer Straße und pumpten daraus ca. 400 bis 500 Liter Diesel ab. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend (23./24.08.2022). Es entstand Sachschaden in fast vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter Telefon 05146/986230. Rückfragen bitte an: ...

