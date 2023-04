Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr- Verursacher flüchtet

Enger (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am frühen Ostersonntag (9.4.) zu einem Verkehrsunfall an die Sattelmeierstraße nach Enger gerufen. Eine Zeugin beobachtete gegen 07.00 Uhr wie ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer von der Meller Straße kommend die Sattelmeierstraße mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit in Richtung Einmündung zum Frieda-Nadig-Weg befuhr. In Höhe der Hausnummer 108 befinden sich drei Sperrpfosten, die eine Weiterfahrt in Richtung Einmündung verhindern soll. Der Fahrzeugführer erkannte die Sperrpfosten zu spät und fuhr über einen drüber. Der Fahrer hielt sein Fahrzeug einige Meter weiter an, fuhr jedoch wieder weiter, als ein weitere Zeuge sich dem beschädigten Pkw näherte. Bei der Weiterfahrt fuhr er erneut über den Sperrpfosten drüber und flüchtete weiter in Richtung Meller Straße. Durch die Kollision verlor er an der Unfallstelle sein Kennzeichen, so dass die Polizeibeamten die Ermittlungen an der Halteranschrift fortsetzten.

Hier konnten sie den 37-jährigen Fahrer des VW Caddy antreffen. Das Fahrzeug stand stark beschädigt im Bereich einer Parklücke. Bei der Überprüfung des Engeraners stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv, so dass dem Caddy-Fahrer entsprechende Blutproben entnommen wurden. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige zuvor auch weitere Verkehrsschilder auf dem Weg zur Sattelmeierstraße beschädigte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell