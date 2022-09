Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Gützenrath: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Niederkrüchten-Gützenrath (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 6.15 bis 14.40 Uhr haben ein oder mehrere Unbekannte versucht, in ein Zweifamilienhaus an der Bruchstraße in Gützenrath einzubrechen. Dies gelang am Ende nicht.

Als eine Hausbewohnerin am frühen Mittwochnachmittag von der Arbeit zurückkehrte, bemerkte sie an einer der beiden Hauseingangstüren Hebelmarken, die am Morgen, als sie das Haus verlassen hatte, noch nicht dagewesen waren. Die Haustür hatte den Einbruchsversuchen aber standgehalten - niemand war ins Haus gelangt, es wurde nichts gestohlen.

Gut gesicherte Türen und Fenster - das mögen Einbrecher gar nicht. Denn sie wollen schnell in ein Haus rein und schnell und ungesehen wieder weg. Machen Sie es Einbrechern schwer. Neben technischer Sicherung gibt es noch weitere Möglichkeiten, um Wohnung oder Haus für Einbrecher unattraktiv zu machen.

Die Polizei bietet dazu einmal im Monat kostenlose Gruppenberatungen an. Jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr ist es soweit. Das nächste Mal am 13. Oktober. Eine telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich und zwar unter der Rufnummer 02163/377-3137. Mehr Infos zum Nachlesen: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-einladung-zur-kostenlosen-beratung /hei (926)

