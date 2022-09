Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vorfahrt nicht beachtet: Radfahrer bei Unfall an Kreisverkehr leicht verletzt

Kempen (ots)

Weil ein Autofahrer am Kreisverkehr einen Radfahrer nicht wahrgenommen hatte, kam es zum Zusammenstoß - der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr war ein 71-jähriger Deutscher aus Krefeld mit seinem Pkw auf der Mülhauser Straße in Kempen ortsauswärts unterwegs. Er wollte in den Kreisverkehr mit der Birkenallee und der Berliner Allee einfahren, um diesen dann nach rechts in Richtung Berliner Allee wieder zu verlassen.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte er mit einem 42-jährigen Kempener, der mit dem Fahrrad von der Birkenallee aus kommend in Richtung Berliner Allee fuhr und bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. Durch den Vorfahrtverstoß des Autofahrers wurde der Kempener leicht verletzt und musste zunächst mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. /hei (925)

