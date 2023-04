Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (165/2023) Während Einkauf bestohlen - Unbekannte entwenden e-Mountainbike von Fahrradständer in Bad Lauterberg

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Bahnhofstraße

Donnerstag, 30. März 2023, zwischen 17.00 und 17.10 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - Von den Fahrradständern eines Discounter-Marktes in der Bahnhofstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bereits am Donnerstag vergangener Woche (30.03.23) ein e-Mountainbike im Wert von rund 1.300 Euro gestohlen.

Das schwarz/graue e-Bike der Marke Giant Fathom 3 mit silbernen Schriftzug, roten Griffflächen an den Lenkern und einem gelben Kabelbinder am vorderen Schutzblech wurde nach derzeitigen Informationen gegen 17.00 Uhr durch den Besitzer mit einem Gliederschloss an dem Fahrradständer angeschlossen. Als er gegen 17.10 Uhr von seinem Einkauf zurückkehrte, fehlte von seinem Bike jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe ein geeignetes Werkzeug zum Aufbrechen des Schlosses verwendet haben müssen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen zwischen 17.00 und 17.10 Uhr im Bereich des Discounters aufgefallen sind oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Gefährts geben können, wenden sich bitte an die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell