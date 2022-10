Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Zusammenstoß

Nachtragsmeldung

Kehl, Kork (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen dem auf dem Bahnübergang zum Liegen gekommen Traktor und dem in Richtung Straßburg fahrenden TGV wurden im Zug zwei Personen leicht verletzt. Am Traktor, dessen Fahrer sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ungefähr 15.000 Euro und am Triebwagen des Zuges mutmaßlich ein Schaden von über 100.000 Euro. Durch umherfliegende Teile entstand darüber hinaus an den Bahnanlagen ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Bislang ist unklar welche technische Ursache zum Liegenbleiben des Traktors geführt hat. Die Bahnstrecke konnte nach Mitteilung der Bundespolizei am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. /ag

Ursprungmeldung vom 27.10.2022, 16:26 Uhr

POL-OG: Kehl, Kork - Zusammenstoß

Kehl Zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Zug kam es am Donnerstag kurz vor 16 Uhr im Bereich des Bahnüberganges Kork auf der L90/Gerbereistraße. Ein Traktor soll aufgrund eines technischen Problems auf den Gleisen zum stehen gekommen sein. Ein herannahender Zug habe nicht mehr abbremsen können und sei mit dem Traktor kollidiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Nach Mitteilung der Bundespolizei Offenburg ist auch der grenzüberschreitende Bahnverkehr beeinträchtigt. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell