POL-GÖ: (163/2023) Ein Hauch von "La Dolce Vita" auf der A38 - unbekanntes Fahrzeug verliert komplette Speiseeisvitrine in der Autobahnabfahrt bei Dramfeld

Gemeinde Rosdorf, A38 - Anschlussstelle Dramfeld, Fahrtrichtung Göttingen Montag, 03. April 2023, 20.50 Uhr

DRAMFELD (as) - "Achtung Autofahrer auf der A7: es liegt ein Spanngurt auf der Fahrbahn!". Fast täglich strahlen die Radiosender Warnungen über verlorene Gegenstände auf den Autobahnen aus. Regelmäßig holen Polizei und Straßenmeistereien das gefährliche "Strandgut" dann von der Fahrbahn.

Für die Beamten der Autobahnpolizei Göttingen wurde die Eissaison 2023 schon am gestrigen Montagabend (03.04.23) eingeleitet, als sie gegen 20.50 Uhr zu einer offensichtlich verlorenen Speiseeisvitrine unmittelbar in der Ausfahrt der A38 bei Dramfeld (Landkreis Göttingen) gerufen wurden, die direkt auf der Fahrbahn stand. Von dem Verlierer fehlte jede Spur.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Dramfeld in Fahrtrichtung Göttingen die rund 180 cm breite Vitrine verloren haben muss und seine Fahrt in unbekannte Richtung fortsetzte. Ob dessen Fahrer den Verlust bemerkt hat, bleibt offen. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr aus Dramfeld konnte die Gefahrenstelle schnell wieder beseitigt werden. Für die Dauer der Bergung musste die Anschlussstelle kurzzeitig gesperrt werden.

"Wer seine Ladung auf der Autobahn verloren und damit eine Gefahrenstelle für den nachfolgenden Verkehr geschaffen hat, sollte bei nächster Gelegenheit anhalten und die Polizei zur Hilfe rufen", sagt der Sprecher der Göttinger Polizei, André Sikulski. Der Fahrer sollte sich seine Warnweste anziehen, mit einem Warndreieck auf die Gefahr hinweisen und sich anschließend selber in Sicherheit bringen. Die Beamten der Autobahnpolizei werden die Gefahrenstelle absichern, nötigenfalls eine Radiodurchsage veranlassen und den Gegenstand von der Fahrbahn räumen. Bei größeren Hindernissen wird neben der Feuerwehr auch die Autobahnmeisterei zur Hilfe gerufen.

Zu einer Gefährdung oder gar einem Unfall in der Abfahrt bei Dramfeld ist es nach Auskunft der Autobahnpolizei nicht gekommen. Dennoch sind die Ermittler auf der Suche nach dem Besitzer und nehmen Hinweise zur Herkunft der Vitrine unter Telefon 0551/491-6515 entgegen.

