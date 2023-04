Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberische Erpressung auf Osterkirmes- Jugendliche fordern Bargeld

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagabend (9.4.) befanden sich zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren auf dem Weg über die Steinstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Einmündung der Steintorstraße wurden sie von einer Gruppe aus vier Jugendlichen ohne erkennbaren Grund zunächst bedrängt und körperlich angegangen. Die Jugendlichen forderten Bargeld von den beiden Geschädigten. Aus Angst vor weiteren Angriffen händigten sie den Jugendlichen etwas Bargeld. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Janup. Bei der anschließenden Sachverhaltsklärung konnte einer der tatverdächtigen Jugendlichen im Bereich der Sparkasse und Abteistraße durch die Geschädigten wiedererkannt werden. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass der 14-jährige aus Vlotho sich mit mehreren Jugendlichen an der Steinstraße getroffen hat und an der Auseinandersetzung beteiligt war. In der Bekleidung wurde eine entsprechende Bargeldstückelung aufgefunden. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligte in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

