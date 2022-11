LPI-G: Beendigung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-Jährigen

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 16.11.2022, um 17:20 Uhr, kamen Feuerwehr und Polizei in der Friedrich-Naumann-Straße zum Einsatz. Bisher unbekannte Täter hatten im Keller eines Mehrfamilienhauses einen Farbeimer in Brand gesetzt. Dadurch kam es zur Rauchentwicklung, wodurch eine Person leicht verletzt wurde und medizinisch versorgt werden musste. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, bevor er auf das Gebäude ...

