POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht- Ampelanlage umgefahren

Vlotho (ots)

(sls) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (8.4.) auf der Mindener Straße im Bereich des Kreuzungsbereiches mit der Valdorfer Straße. Nach Aussagen von Zeugen befuhr ein bislang unbekannte Fahrer die Mindener Straße in Richtung Vlotho. Zwischen den Einmündungen Meyra-Straße und Valdorfer Straße überholte der BMW-Fahrer die Zeugen mit hoher Geschwindigkeit, bevor dieser beabsichtigte nach rechts in die Valdorfer Straße einzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen einen Ampelmasten. Dieser wurde durch die Wucht umgeknickt, so dass der BMW auf dem Ampelmasten zum Stillstand kam. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Südspange. Etwa 10 Minuten später, noch während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten, näherte sich ein stark beschädigter BMW ,ohne Kennzeichen, der Unfallstelle und wurde durch die Beamten angehalten. Das verlorende Kennzeichen befand sich noch auf der Valdorferstraße. Am Steuer befand sich eine 31-jährige Fahrerin aus Braubach, während auf dem Beifahrersitz der stark alkohlisierte 34-jährige Ehemann der Frau saß. Da aufgrund der Gesamtumstände nicht auszuschließen war, dass das Fahrzeug beim Verkehrsunfall durch den alkoholisierten 34-Jährigen geführt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

