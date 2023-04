Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kundinnen beobachten Ladendieb- Parfümflaschen mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (13.4.) mussten sich Polizeibeamte auf der Suche nach einem Ladendieb machen, der zuvor aus einem Drogeriemarkt an der Bäckerstraße mehrere Parfümflaschen im Wert von ca. 100 Euro entwendete. Die bis dahin unbekannte männliche Person wurde durch zwei aufmerksame Kundinnen dabei beobachtet, wie dieser Parfümflaschen in seiner Bekleidung verstaute, ohne diese augenscheinlich bezahlen zu wollen. Die Kundinnen informierten umgehend eine Mitarbeiterin des Marktes, die den Unbekannten daraufhin ansprechen wollte. Dieser hatte jedoch in der Zwischenzeit bereits den Markt verlassen hat. Die alarmierten Polizeibeamten konnten anhand der Beschreibung den Mann im Bereich des Alten Marktes aufgreifen. Die Personalienfeststellung ergab, dass es sich um einen 24-jährigen aus Herford handelt, der bereits mehrfach wegen gleich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die zuvor entwendeten Parfümflaschen konnten in der Bekleidung des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort wieder entlassen. Ihn erwartet jetzt erneut eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

