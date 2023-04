POL-HF: Suche nach Unfallverursacher- Wohnmobil beschädigt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem Fahrzeugführer, der am Mittwochnachmittag in Löhne auf dem Stocke unterwegs war. Durch einen Anwohner wurde gegen 16.00 Uhr wurde sein weißes Wohnmobil vor der Hausnummer 15 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der 63-Jährige gegen 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er ein großes Loch/Delle an der linken mittleren Fahrzeugseite, sowie eine abgebrochene Plastikabdeckung. Nach Auswertung der Spuren ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus der Hauszufahrt 10a auf die Straße einfahren wollte und hierbei das Wohnmobil beschädigte. Anschließend setzte der Fahrer seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Wir bitten den Unfallbeteiligten, oder weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

