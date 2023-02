Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche

Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

In dem Zeitraum von 10.02.2023 bis zum 13.02.2023 kam es an der Pestalozzischule in Dülmen (An der Kreuzkirche) zu Schmierereien durch Graffiti. Die bislang unbekannten Täter beschmierten mehrere Hauswände, Fenster, Fensterbänke, Türen und einen Container mit Sprühfarbe.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

