Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 10.02.2023 (16.00 Uhr) bis 13.02.2023 (14.50 Uhr) in ein Firmengebäude auf dem Südring in Coesfeld ein. Hierzu schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe einer rückwärtig gelegenen Tür ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum möglichen Diebesgut kann aktuell noch nichts gesagt werden. ...

