Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Respektloser Trunkenbold auf Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife wurde am Sonntagmorgen um 7:25 Uhr auf einen sonderbar wirkenden Fahrradfahrer aufmerksam. Der Mann befuhr in leichten Schlangenlinien die Eisenbahnstraße und trank dabei ein Bier. Nachdem der 42-Jährige weder auf Anhaltesignale noch Zurufe der Beamten reagierte, mussten sich die Polizisten ihm in den Weg stellen. 1,97 Promille pustete der Mann in der Kontrolle und musste deshalb die Streife zur Blutentnahme in die nahegelegene Dienststelle begleiten. Trotz sanitärer Einrichtungen auf der Polizeiinspektion gelang es dem Mann anschließend nicht, den Nachhauseweg zu finden, ohne für alle Vorbeilaufenden sichtbar mitten auf den Besucherparkplatz zu urinieren. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr droht dem 42-jährigen Wildpinkler nun zusätzlich ein Bußgeld.

