POL-EU: Schwerverletzter Kradfahrer

Zülpich-Schwerfen (ots) - Ein Mann (39) forderte am Dienstagvormittag (10.30 Uhr) in einer Arztpraxis einen sofortigen Termin. Als er diesen nicht bekam, rastete er aus und beleidigte die Mitarbeiter verbal. Im Anschluss warf er an einem Haus gegenüber der Praxis einen Stein gegen die Haustür. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann in der Ortsmitte an. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam ...

mehr