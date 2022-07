POL-EU: Anstatt Arzttermin ins Gewahrsam

Blankenheim-Wald (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag (21. Juli) bis Freitag (22. Juli), in der Zeit von 15.45 bis 6.40 Uhr, aus einer verschlossenen Lagerhalle einer Firma in der Straße Bahnhof diverse Arbeitsgeräte (Schweißgeräte, Akku-Schrauber mit Zubehör etc.). Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind aufgenommen. ...

mehr