POL-EU: Arbeitsgeräte aus Lagerhalle gestohlen

Nettersheim-Zingsheim (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag (22. Juli) stahlen Unbekannte in der Zeit von 1 bis 6 Uhr einen Wohnwagen. Der Diebstahl in der Weidenstraße blieb unbemerkt. Bei dem Wohnwagen, der in einem Carport abgestellt war, handelt es sich um einen Fendt 560. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de ...

