POL-ST: Neuenkirchen, Diebstahl aus Firmentransporter

Neuenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (08.12.21), 22.30 Uhr, und Donnerstag (09.21.21), 16.30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Firmentransporter eingebrochen, der an der Straße Offlum auf Höhe der Hausnummer 48 geparkt war. Aus dem Opel Monavo entwendeten sie mehrere Arbeitsmaschinen - darunter eine Flex sowie eine Motorsäge. Um in den Transporter zu gelangen, schlugen sie die Scheibe der Schiebetür ein. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Rheine entgegen unter 05451/591-4215.

