Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Übergreifende Jugendschutzkontrolle im Kreis und in der Stadt

Kaiserslautern (ots)

Das Haus des Jugendrechts und die Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und 2 führten in der Nacht von Freitag auf Samstag groß angelegte Jugendschutzkontrollen in der Kernstadt Kaiserslautern und Weilerbach durch. Bei den 35 kontrollierten Jugendlichen und Heranwachsenden konnten die Beamten dreimal Betäubungsmittel auffinden und dieses sicherstellen. Zwei weitere der Kontrollierten wurden wegen eines Haftbefehls gesucht und durften erst weiterziehen, als der hierfür fällige Geldbetrag gezahlt wurde. Auch hatten viele der Jugendlichen unter 18 Jahren Tabakwaren bei sich, was gegen das Jugendschutzgesetz verstößt. Die Polizisten nahmen darum die Waren, bei denen es sich zumeist um Zigaretten handelte, in polizeiliche Verwahrung. Darüber hinaus müssen zwei 18 Jahre alte Männer mit einem Bußgeldverfahren wegen der Abgabe von Alkohol an ihren 15-jährigen Freund rechnen. Mehr zum Thema Jugendschutz und Jugendkriminalität wird unter dem Link https://s.rlp.de/ipOgj zur Verfügung gestellt. |cjh

