Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung der Bundesstraßen 7 und 250. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem PKW Citroen die Bundesstraße 250 von Treffurt kommend und missachtete die Vorfahrt eines Feuerwehrfahrzeugs der Gemeindeverwaltung Ifta, welches von einem 47-Jährigen von Ifta kommend in Richtung Creuzburg geführt wurde. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass der PKW nicht mehr fahrbereit war und Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (mm)

