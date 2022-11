Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher-Duo flüchtet aus Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bochum / Wattenscheid (ots)

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch ist es in den späten Abendstunden des 5. November an der Elisabethstraße in Wattenscheid gekommen.

Gegen 21.50 Uhr wurde ein Nachbar durch laute Geräusche im Flur des Mehrfamilienhauses aufmerksam. Als er nachsah, kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen, die daraufhin sofort das Haus verließen. Eine Nachschau ergab, dass eine Wohnungstür erheblich beschädigt wurde. Die Unbekannten gelangten nicht in die Räumlichkeiten.

Die dringend tatverdächtigen Männer wurden wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, waren dunkel gekleidet, trugen eine schwarze Kappe und sprachen Deutsch.

Wer kann weitere Angaben zu den beiden Männern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder außerhalb der Geschäftszeiten die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

