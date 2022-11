POL-BO: Verkehrsunfall bei Weihnachtsmarkt-Aufbau auf der Massenbergstraße

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Elberfelder Straße in Witten ist am Freitagmorgen, 04. November, ein 39-jähriger Wittener schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 51-jähriger Halveraner gegen 05.30 Uhr mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt in Höhe der Hausnummer 10 auf die Fahrbahn einzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Wittener, der mit seinem Kleinkraftrad ...

mehr