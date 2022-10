Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach einer Serie von Sachbeschädigung an PKW auf dem Eschberg

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. In der Nacht von Montag (10.10.2022), 22:00 Uhr auf Dienstag (11.10.2022), 09:00 Uhr kam es am Saarbrücker Eschberg im Bereich Mecklenburgring und Tilsiter Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

An den Fahrzeugen wurden teilweise alle Reifen platt gestochen. An einigen Autos wurde zusätzlich der Lack zerkratzt und die Außenspiegel abgebrochen.

Beobachtungen oder Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an LPP 211 Kriminaldauerdienst (Tel. 0681/962-2133).

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell