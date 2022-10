POL-SL: 44-Jähriger verstirbt nach Streitigkeiten in Saarbrücken-Güdingen

Saarbrücken (ots) - Heute (07.10.2022) am frühen Morgen erhielt das Landespolizeipräsidium Mitteilung über ein mögliches Tötungsdelikt in Dillingen. Eine 39-Jährige soll einen 45-jährigen Mann getötet haben. Die Polizei konnte die Frau am Tatort festnehmen. Sie wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, waren die 39-jährige Tatverdächtige und der Mann Bekannte und ...

