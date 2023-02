LPI-GTH: Mit E-Scooter aber ohne Versicherungsschutz unterwegs

Amt Wachsenburg, Ortsteil Sülzenbrücken, Am Anger (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag, den 10.02.2023 gegen 14:00 Uhr befuhr die 39-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz die Straße "Über dem Bahnhof" in Richtung Kreuzungsbereich "Am Anger". In diesem missachtete die 39-jährige die Vorfahrt und kollidierte gegen einen auf der Hauptstraße fahrenden 24-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Die 12-jährige Beifahrerin im Daimler-Benz ...

