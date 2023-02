Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt mißachtet/Beifahrerin verletzt

Amt Wachsenburg, Ortsteil Sülzenbrücken, Am Anger (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023 gegen 14:00 Uhr befuhr die 39-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz die Straße "Über dem Bahnhof" in Richtung Kreuzungsbereich "Am Anger". In diesem missachtete die 39-jährige die Vorfahrt und kollidierte gegen einen auf der Hauptstraße fahrenden 24-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Die 12-jährige Beifahrerin im Daimler-Benz wurde bei dem Unfall leicht verletzt, konnte nach ambulanter Behandlung an der Unfallstelle jedoch wieder entlassen werden. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 41000,-EUR. Beide Pkw waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

(sg)

