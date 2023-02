LPI-GTH: Zigarettenautomat geöffnet - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Gestern Abend war die B 84 am Ortsausgang Eisenach aus Richtung Clausberg kurzzeitig voll gesperrt. Ein 62-Jähriger kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Böschung und überschlug sich. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

