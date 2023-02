Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Linksabbiegen leicht verletztt

Arnstadt, Ilmenauer- Straße (Ilm-Kreis), (ots)

Am Freitag, den 10.02.2023 gegen 10:25 Uhr befuhr eine 41- jährige Skodafahrerin die Ilmenauer Straße in Fahrtrichtung Gehren. An der Lichtzeichenanlage Abzweig Saalfelder Straße wollte die 41-jährige bei grün linksabbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 57-jährigen VW-Fahrer. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die Skodafahrerin leicht verletzt wurde. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden.

