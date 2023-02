Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht/ Fensterscheibe eingeworfen

Ilmenau Ortsteil Gehren, Schobsetalstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023 gegen 00:05 Uhr warf ein Unbekannter aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen heraus in der Schobsetalstraße die doppeltverglaste Fensterscheibe der Hauseingangstür eines Wohnhauses ein. Anschließend flüchtete die Gruppe fußläufig in Richtung Ortsmitte Gehren. Der Sachschaden wurde mit circa 300,-EUR angegeben. Zu vorgenannter Sachbeschädigung nimmt die zuständige PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0040079/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. zu möglichen Tatzeugen entgegen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell