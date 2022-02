Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen stellen Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, bemerkte ein 27-Jähriger einen ihm unbekannten Mann, der sich unrechtmäßig in einem Garten an der Paßstraße aufhielt und nach Gegenständen in einem Gerätehaus suchte. Auf Ansprache hin versuchte der Mann zu flüchten. Zusammen mit einem weiteren Zeugen konnte der 27-Jährige den Mann stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Sein mitgeführtes Fahrrad war als gestohlen gemeldet. Außerdem hatte er ein Messer dabei.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl mit Waffen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell