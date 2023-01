Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dachstuhlbrand in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 01. Januar 2023, 17:30 Uhr, ein Dachstuhlbrand in der Oldenburger Straße in Wardenburg gemeldet.

Eine Frau aus einer benachbarten Wohnung erkannte eine Rauchentwicklung unter dem Dach eines unbewohnten Hauses, das sich im Bereich der Straße "Am Patenbergsweg" befindet. Sie verständigte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Wardenburg und Littel rückten mit 60 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen aus und erhielten Unterstützung von einem Drehleiterwagen aus Oldenburg. Den Brand hatten sie schnell gelöscht, Schäden entstanden lediglich am Dämmmaterial und an Holzträgern.

Bei der Brandbekämpfung konnte in einem Abluftrohr ein Teil einer Silvesterrakete festgestellt werden, die als Brandauslöser infrage kommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell