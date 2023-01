POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Holdorf

Delmenhorst (ots) - Im Landkreis Oldenburg blickt die Polizei auf eine ereignisreiche Nacht zurück, die auch hier von Bränden geprägt war. Zunächst brachen am Samstag, 31. Dezember 2022, in der Zeit von 13:30 bis 20:00 Uhr, unbekannte Personen in der Parkstraße in Hude in eine Tankstelle ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Tankshop verschafft hatten, entwendeten sie Tabakwaren. Wer Hinweise zu verdächtigen ...

mehr