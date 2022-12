Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Lebensgefährliche Route auf Gleisen - Lokführer muss Gefahrenbremsung einleiten

Jugendliche Migranten legen Bahnverkehr zwischen Rosenheim und Kufstein kurzzeitig lahm

Oberaudorf / Rosenheim (ots)

Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (26.Dezember) zwei junge Afghanen bei Oberaudorf in Gewahrsam genommen. Sie waren zu Fuß in den Gleisen der Bahnstrecke Rosenheim - Kufstein unterwegs. Der Triebwagenführer eines Regionalzuges musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Beamte der Bundespolizei brachten die Jugendlichen zur Dienststelle nach Rosenheim.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete ein besorgter Anwohner der Bundespolizei in Rosenheim, dass im Bereich Oberaudorf zwei Personen in den Gleisen laufen würden. Beinahe zeitgleich musste im betreffenden Streckenabschnitt der Lokführer einer Regionalbahn, die in Richtung Kufstein unterwegs war, eine Gefahrenbremsung einleiten, um Schlimmeres zu verhindern. Die Strecke wurde kurzzeitig gesperrt, wodurch Verspätungen von über einer Stunde in Kauf genommen werden mussten. Einer Streife der Bundespolizei, die "zufällig" in dem abgebremsten Zug mitgefahren war, gelang es, die zwei Jugendlichen zu fassen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 16- und einen 17-jährigen Afghanen handelt. Sie waren ohne Ausweispapiere unterwegs und konnten lediglich österreichische Asyldokumente vorlegen. Die jugendlichen Migranten, die offenkundig illegal eingereist waren, wurden zur Bundespolizeiinspektion Rosenheim gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Minderjährigen der Obhut des Rosenheimer Jugendamtes anvertraut werden.

