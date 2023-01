POL-BI: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Während der Abwesenheit der Bewohner stieg ein Unbekannter am Samstag, 28.01.2023, in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Stückenkamp ein. Einem Einbrecher gelang es zwischen 13:45 Uhr und 21:00 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam aufzubrechen. Er kletterte in die Wohnung des Mehrfamilienhauses, nahe der Straße Lohbreite, und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. ...

mehr