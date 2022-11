Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Räuberische Erpressung gegen Spielhalle - 22- Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Freitag gegen 00.05 Uhr lief ein 22-Jähriger, trotz Anwesenheit weiterer Gäste, zu einem Angestellten der Spielhalle in der Amselstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellt übergab dem 22-Jährigen einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe, woraufhin er die Spielhalle fluchtartig verließ.

Durch eine sofort eingeleitete und intensive Fahndung der eingesetzten Polizeikräfte gelang es, den 22-Jährigen beim Einsteigen in ein Taxi zu beobachten und dieses, kurze Zeit später, einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte der Räuber widerstandslos festgenommen werden.

Der 22-Jährige wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell