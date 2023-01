Polizei Bielefeld

POL-BI: Tageswohnungseinbruch über ein gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Während der Abwesenheit der Bewohner stieg ein Unbekannter am Samstag, 28.01.2023, in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Stückenkamp ein.

Einem Einbrecher gelang es zwischen 13:45 Uhr und 21:00 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam aufzubrechen. Er kletterte in die Wohnung des Mehrfamilienhauses, nahe der Straße Lohbreite, und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Anschließend entfernte er sich mit seiner Beute - etwas Schmuck, einem Acer Laptop, einer Tonfilmkamera und einer Canon Videokamera.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert: Verschließen Sie Fenster und Türen beim Verlassen des Hauses/ der Wohnung! Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster- eine unverschlossene Tür eine offene Tür!

